Wta Mérida 2024 | programma orari e ordine di gioco mercoledì 30 ottobre

Il programma e gli orari per quanto riguarda la giornata di mercoledì 30 ottobre del Wta 250 di Mérida 2024. Si conclude quest'oggi il primo turno del torneo, in cui si giocherà anche il finale di Sorribers Tormo-Sanchez, interrotta ieri. Prende il via, però, anche il secondo turno, con gli incontri Jacquemot-Sonmez e Li-Ruzic. Di seguito l'ordine di gioco. ESTADIO AKRON dalle 17:00 – Kudermetova vs (2) Podoroska a seguire – Sorribes Tormo vs Sanchez (da 6-2 0-1) a seguire – (1) Zarazua vs Urhobo a seguire – Jacquemot vs Sonmez CANCHA 1 dalle 17:00 – Joint vs Stakusic a seguire – Tsurenko vs (5) Blinkova a seguire – Li vs Ruzic

