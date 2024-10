Vigonza o Noventa? Un altro passo verso il referendum per la frazione di San Vito (Di mercoledì 30 ottobre 2024) «Approvato oggi dalla Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto, con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione delle opposizioni, la proposta di legge n. 284 relativa al passaggio della frazione di San Vito dal comune di Vigonza a quello di Noventa Padovana: la procedura Padovaoggi.it - Vigonza o Noventa? Un altro passo verso il referendum per la frazione di San Vito Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) «Approvato oggi dalla Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto, con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione delle opposizioni, la proposta di legge n. 284 relativa al passaggio delladi Sandal comune dia quello diPadovana: la procedura

