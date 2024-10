Venezia Udinese 3-2 LIVE: Pohjanpalo batte di nuovo Okoye! Doppietta dal dischetto per il finlandese (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Al Penzo il match valido per la 10ª giornata di Serie A tra Venezia Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Venezia Udinese, valevole per la 10ª giornata del campionato di Serie A EniLIVE 2024/2025. PRIMO TEMPO Primo tempo pieno di emozioni al Penzo, con tre gol segnati: Calcionews24.com - Venezia Udinese 3-2 LIVE: Pohjanpalo batte di nuovo Okoye! Doppietta dal dischetto per il finlandese Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Al Penzo il match valido per la 10ª giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la 10ª giornata del campionato di Serie A Eni2024/2025. PRIMO TEMPO Primo tempo pieno di emozioni al Penzo, con tre gol segnati:

Serie A: in campo Venezia-Udinese 3-2 DIRETTA

Reti al 19' di Lovric e al 25' di Bravo. Al 41' lagunari accorciano con un rigore trasformato da Pohjanpalo. Il pareggio con Nicolussi Caviglia. Friulani in 10 per l'espulsione di Touré (ANSA) ...

Udinese, che peccato! I bianconeri si fanno rimontare e perdono a Venezia: le pagelle

La squadra di Runjaic va avanti per 2 a 0. Poi un rigore causato da Giannetti e il cartellino rosso rimediato da Touré cambiano l'inerzia della gara. Altro rigore nel finale per fallo di Kabasele ...

Venezia-Udinese LIVE 0-0

IL TABELLINO Venezia-Udinese 0-0 VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Altare, Svoboda, Haps; Candela, Duncan, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Pohjanpalo, Yeboah. All..

Venezia-Udinese | Le formazioni ufficiali: Bravo torna dal primo minuto

(mondoudinese.it)

Il Venezia e l'Udinese sono pronte per scendere sul campo da gioco e non vedono l'ora di poter dire la loro. Tutte le scelte e le ufficiali ...