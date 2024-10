Sporting Braga-Vitoria Guimaraes (Coppa di Lega Portoghese, 31-10-2024 ore 19:45 ): formazioni, quote, pronostici. Sfida molto interessante al Municipal (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nella nuova formula della Taça de Liga, si parte con dei quarti di finale che sembrano abbastanza sbilanciati a favore di Sporting Lisbona, Benfica e Porto. La gara che fa eccezione è quella tra Braga e Vitoria Guimaraes, che si preannuncia equilibrata e molto interessante: le due squadre sono molto vicine in campionato, visto che InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Sporting Braga-Vitoria Guimaraes (Coppa di Lega Portoghese, 31-10-2024 ore 19:45 ): formazioni, quote, pronostici. Sfida molto interessante al Municipal Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nella nuova formula della Taça de Liga, si parte con dei quarti di finale che sembrano abbastanza sbilanciati a favore diLisbona, Benfica e Porto. La gara che fa eccezione è quella tra, che si preannuncia equilibrata e: le due squadre sonovicine in campionato, visto che InfoBetting: Scommesse Sportive e

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Il Servette ritorna da Braga con un pareggio; Eurorivali - Lo Sporting Braga rinsavisce: 3-0 al Nacional e Guimaraes vicino; All’ultimo respiro il derby del Minho: il Guimaraes nega al Braga il 3' posto in classifica; Liga Portugal, vittorie per Moreirense, Vitoria Guimaraes e Braga; Esordio per l'ex Udinese Ferreira con la maglia dello Sporting Braga; Il Servette si sveglia tardi ed è eliminato dall’Europa League; Leggi >>>

Taça da Liga. Braga inicia defesa do troféu

(rtp.pt)

O Sporting de Braga inicia na quinta-feira a defesa do título na Taça da Liga de futebol, frente ao vizinho Vitória de Guimarães, numa edição de 2024/25 reduzida a apenas oito equipas.

Braga inicia defesa do título frente a vizinho Guimarães na nova Taça da Liga

(desporto.sapo.pt)

O Sporting de Braga inicia na quinta-feira a defesa do título na Taça da Liga de futebol, frente ao vizinho Vitória de Guimarães, numa edição de 2024/25 ...

Braga inicia defesa do título ante o vizinho Vitória na nova Taça da Liga

(noticiasaominuto.com)

As duas equipas 'encarnados' apenas se encontraram uma vez na Taça da Liga, em 2011/12, com uma vitória do Benfica no seu estádio, onde as 'águias' já golearam esta temporada, por 4-1, na estreia de ...

Site oficial do Sporting Clube de Portugal

(sporting.pt)

A equipa leonina defronta esta terça-feira o Vitória de Guimarães num jogo a ... A equipa B do Sporting regressa à acção no próximo dia seis de Janeiro, na deslocação ao reduto do Braga B. Mais de ...