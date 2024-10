Thesocialpost.it - Spagna in ginocchio per colpa della “Dana”: cos’è questo terribile fenomeno

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Notte di terrore in, con oltre 50 morti accertati e ancora tanti dispersi. Il maltempo feroce che ha colpito Valencia, fa parte, che in realtà è un acronimo che descrive una “Depresion Aislada en Niveles Altos“,meteorologico tipicoe del Mediterraneo occidentale: e si scatena proprio quando una massa d’aria fredda – ad alta quota – si “isola” dal flusso principale formando una depressione cieca. Leggi anche: Neonata trovata morta nel water, la madre fermata per omicidio aggravato Alluvioni in, un elicottero salva un bambino prima che sia travolto dalle ac 30/10/2024 Lo scontro con l’aria calda, e poi la tempesta Da qui un fortissimo contrasto con l’aria calda e umida a bassa quota, innescando temporali intensi.