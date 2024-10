Saw, James Wan: "Io avrei portato il franchise in una direzione diversa" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Wan, regista del primo film della saga horror poi rimasto solo come produttore, ha rivelato quali sarebbero state le sue scelte Il regista James Wan ha recentemente rilasciato un'intervista in cui è tornato a riflettere sul franchise di Saw in occasione del 20° anniversario dell'uscita del primo capitolo, sostanzialmente affermando che avrebbe preso una strada diversa se avesse continuato a dirigerlo. Nell'intervista concessa a PEOPLE, Wan ha prima di tutto riconosciuto il contributo della Lionsgate e dei registi successivi che hanno ampliato il franchise: "Hanno fatto tutti un ottimo lavoro nel portare avanti questo franchise e nel continuare a realizzarne tanti", ha dichiarato, elogiando la loro visione della saga. Il regista ha poi confessato che "avrebbe preso una strada diversa" se Movieplayer.it - Saw, James Wan: "Io avrei portato il franchise in una direzione diversa" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Wan, regista del primo film della saga horror poi rimasto solo come produttore, ha rivelato quali sarebbero state le sue scelte Il registaWan ha recentemente rilasciato un'intervista in cui è tornato a riflettere suldi Saw in occasione del 20° anniversario dell'uscita del primo capitolo, sostanzialmente affermando che avrebbe preso una stradase avesse continuato a dirigerlo. Nell'intervista concessa a PEOPLE, Wan ha prima di tutto riconosciuto il contributo della Lionsgate e dei registi successivi che hanno ampliato il: "Hanno fatto tutti un ottimo lavoro nel portare avanti questoe nel continuare a realizzarne tanti", ha dichiarato, elogiando la loro visione della saga. Il regista ha poi confessato che "avrebbe preso una strada" se

