Rompipallone.it - Roma: scelta fatta sull’esonero, il sostituto

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Tic Tac Juric”, scrivono tra le pagine del quotidiano sportivo in Italia, con la. Il tempo in scadenza, spiegano da Il Corriere dello Sport, in merito a quello che sono le notizie dalla Capitale, sul futuro del club giallorosso. Allala pazienza è finita e dopo 36 ore di silenzio da parte dei Friedkin è arrivata una prima decisione, che è quelladi Ivan Juric, con lo stravolgimento che arriverà tra Torino ed Hellas Verona, in attesa poi dei big match tra Atalanta e Napoli. Si sta giocando tutto la, si sta giocando la possibilità di non sprofondare. Una situazione che obbliga il club a porsi ulteriori interrogativi dopo aver già esonerato De Rossi, con Juric in bilico oggi.