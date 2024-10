Precipita nel vuoto mentre scala la montagna: muore alpinista (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tragedia nel comprensorio delle Tre Cime di Lavaredo dove questa mattina un alpinista è morto dopo essere Precipitato nel vuoto. Stando alle primissime informazioni, l'uomo faceva parte di una cordata. Sul luogo dell'incidente, versante Bellunese, quindi di Auronzo, sono arrivati gli uomini del Trentotoday.it - Precipita nel vuoto mentre scala la montagna: muore alpinista Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tragedia nel comprensorio delle Tre Cime di Lavaredo dove questa mattina unè morto dopo essereto nel. Stando alle primissime informazioni, l'uomo faceva parte di una cordata. Sul luogo dell'incidente, versante Bellunese, quindi di Auronzo, sono arrivati gli uomini del

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Sale su un ponte alto 192 metri senza imbracature: influencer cade e muore; Tragedia in quota, precipita per centinaia di metri mentre scala: morta Giulia Vanossi, aveva 26 anni; Frosinone, Cade da una scala e muore a sessantacinque anni; Precipita nel vuoto mentre scala una falesia a Ceresole Reale: salvato dal Soccorso Alpino; Colpita da sassi mentre scala il Corchia, alpinista precipita e resta appesa alla corda. Salvata col Pegaso; Incidente mortale in Val Masino: precipita mentre scala una cascata di ghiaccio; Leggi >>>

Precipita dal tetto di casa mentre pulisce le grondaie: gravissimo un uomo

(msn.com)

Grave incidente domestico nel pomeriggio di oggi a Cervaro, in provincia di Frosinone. Un uomo stava pulendo la grondaia della sua abitazione in località Santa Lucia quando, per cause ancora da ...

Si arrampica su un ponte di 190 metri per scattarsi un selfie ma precipita nel vuoto e muore a 26 anni

(msn.com)

Il suo coraggio però non è stato premiato: il giovane infatti è precipitato nel vuoto ed è morto. È avvenuto in Spagna, mentre il ragazzo tentava di scalare il ponte Castilla-La Mancha di Talavera de ...

Sale su un ponte alto 192 metri senza imbracature: influencer cade e muore

(europa.today.it)

Il 26enne Lewis Stevenson, noto sui social per le sue imprese ad alta quota, è morto mentre tentava di scalare il ponte Castilla-La Mancha di Talavera de la Reina, il più alto di tutta la Spagna, dove ...

Precipita da una scala mentre ripara il tetto di una ditta di Lodi Vecchio: morto 71enne

(fanpage.it)

Video Precipita nel Video Precipita nel

Un 71enne è deceduto ieri mattina, sabato 5 ottobre, precipitando da una scala per 10 metri nei pressi ... insieme ai tecnici di Ats Lodi, mentre la Procura locale ha già aperto un'indagine ...