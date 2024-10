Ponte Ognissanti ad Aversa, il piano traffico per il cimitero: divieti di sosta e traffico interdetto (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In vista della commemorazione dei defunti, il comandante della polizia locale di Aversa, Stefano Guarino, ha emesso un’ordinanza che modifica la viabilità nei pressi del cimitero per i giorni 1 e 2 novembre 2024, dalle ore 7:30 alle 18:00, al fine di garantire una migliore gestione del traffico. Sarà istituito un senso unico di circolazione L'articolo Ponte Ognissanti ad Aversa, il piano traffico per il cimitero: divieti di sosta e traffico interdetto Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Ponte Ognissanti ad Aversa, il piano traffico per il cimitero: divieti di sosta e traffico interdetto Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In vista della commemorazione dei defunti, il comandante della polizia locale di, Stefano Guarino, ha emesso un’ordinanza che modifica la viabilità nei pressi delper i giorni 1 e 2 novembre 2024, dalle ore 7:30 alle 18:00, al fine di garantire una migliore gestione del. Sarà istituito un senso unico di circolazione L'articoload, ilper ildiTeleclubitalia.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Da Halloween alla festa della melannurca: gli eventi nel casertano nel lungo week end di; Scuole chiuse a Napoli e in Campania oggi 3 novembre per allerta meteo arancione: l'elenco dei Comuni; Concorsi truccati: spunta 'il nero', fratello di un poliziotto che faceva i 'pacchi';ad, il piano traffico per il cimitero: divieti di sosta e traffico interdetto; L’Empoli di D’ha grande fiducia nella sua fase difensiva;dei Morti in Campania con la Festa del Cioccolato e dei Dolci: l’ingresso è gratis; Leggi >>>

Festa di Ognissanti: ponte tra cielo e terra

(reggiotv.it)

Mancano pochi giorni al Primo novembre, ricorrenza cristiana che affonda le sue origini in un lontanissimo periodo storico. Probabilmente risale al 835 d.C. e sembra sia stata indetta da papa Gregor ...

Cultura, musei aperti per il lungo ponte di Ognissanti

(ilvescovado.it)

I musei e i parchi archeologici statali saranno aperti durante il ponte di Ognissanti: il 1° e il 2 novembre le visite si svolgeranno secondo le consuete modalità di fruizione, quindi a pagamento, men ...

Ponte di Ognissanti 2024: in viaggio oltre 10 milioni di italiani

(italiaatavola.net)

Dieci milioni di italiani in viaggio per il ponte di Ognissanti, con una spesa media di 462 euro e predilezione per città d'arte, natura e gastronomia. Previsto un giro d'affari di 4,6 miliardi di eur ...

Musei aperti per il lungo ponte di Ognissanti. Il 3 e il 4 novembre l’ingresso è gratuito

(ravennanotizie.it)

I musei e i parchi archeologici statali saranno aperti durante il ponte di Ognissanti: il 1° e il 2 novembre le visite si svolgeranno secondo le consuete ...