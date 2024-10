Piove di Sacco, nuovi dettagli incastrerebbero la madre della neonata trovata morta (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono emersi nuovi dettagli sul presunto infanticidio di Piove di Sacco, provincia di Padova, dove una donna di 29 anni, Melissa Russo, originaria della Puglia, è stata arrestata con l’accusa di omicidio aggravato. L’accusa riguarda la morte della figlia neonata, partorita presumibilmente nel bagno della sua abitazione. L’episodio si è verificato alle 4.30 del mattino, quando una chiamata di emergenza è arrivata al pronto soccorso locale: una voce ha comunicato: «Una mia amica ha appena partorito in bagno, ma la bambina è rimasta incastrata nel water, sommersa d’acqua». Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera la donna avrebbe ucciso la piccola annegandola nel water, cercando di liberarsi del corpo tirando lo sciacquone più volte. Lettera43.it - Piove di Sacco, nuovi dettagli incastrerebbero la madre della neonata trovata morta Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono emersisul presunto infanticidio didi, provincia di Padova, dove una donna di 29 anni, Melissa Russo, originariaPuglia, è stata arrestata con l’accusa di omicidio aggravato. L’accusa riguarda la mortefiglia, partorita presumibilmente nel bagnosua abitazione. L’episodio si è verificato alle 4.30 del mattino, quando una chiamata di emergenza è arrivata al pronto soccorso locale: una voce ha comunicato: «Una mia amica ha appena partorito in bagno, ma la bambina è rimasta incastrata nel water, sommersa d’acqua». Secondo quanto riportato dal CorriereSera la donna avrebbe ucciso la piccola annegandola nel water, cercando di liberarsi del corpo tirando lo sciacquone più volte.

