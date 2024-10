"Pericolo per l'ordine e la sicurezza", giù la serranda per 14 giorni: chiuso il Citybar (Di mercoledì 30 ottobre 2024) TRIESTE - "Fonte di Pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica vista la forte presenza di minori e l'assembramento eccessivo di persone in spazi molto ristretti". Per questo e in seguito a "diversi interventi da parte delle forze dell'ordine" negli ultimi mesi, il questore di Trieste ha chiuso Triesteprima.it - "Pericolo per l'ordine e la sicurezza", giù la serranda per 14 giorni: chiuso il Citybar Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) TRIESTE - "Fonte diper l'e lapubblica vista la forte presenza di minori e l'assembramento eccessivo di persone in spazi molto ristretti". Per questo e in seguito a "diversi interventi da parte delle forze dell'" negli ultimi mesi, il questore di Trieste ha

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: "per l'e la", giù la serranda per 14 giorni: chiuso il Citybar; Presenza costante di pregiudicati: bar di Castel Maggiore (BO) fonte diper l’e lapubblica. Sospesa l’attività per 10 giorni; “Concretoper lapubblica”. Sospesa la licenza a un ristorante etnico a Calenzano; Costituisceper l’pubblico: la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri, insieme, appongono nuovamente i sigilli ad un circolo di Nogara - Questura di Verona | Polizia di Stato; L’obbligo del CSE di emanare l’di sospensione delle attività; Potere discrezionale del Questore per la sospensione della licenza di un pubblico esercizio per schiamazzi; Leggi >>>

Spacciatori e pregiudicati come clienti. Giù il bandone per un locale etnico

(msn.com)

Sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande per un negozio di kebab di Calenzano. Il provvedimento, della durata di dieci giorni, è stato notificato ieri al titolare ...

S.Maria: edificio pericolante ordine di messa in sicurezza

(merateonline.it)

Sgombero immediato delle macerie e messa in sicurezza del fabbricato. E' l'ordinanza contingibile e urgente emessa da Efrem Brambilla, sindaco di Santa Maria Hoè ai proprietari dell'immobile sito ...

Riconoscimento e supporto alle forze dell'ordine italiane

(notizie.it)

Le forze dell’ordine italiane, composte da polizia, carabinieri e altre agenzie, svolgono un ruolo fondamentale nella salvaguardia della sicurezza pubblica. Recentemente, il presidente della ...

“Concreto pericolo per la sicurezza pubblica”. Sospesa la licenza a un ristorante etnico a Calenzano

(lanazione.it)

Calenzano (Firenze), 23 ottobre 2024 – Concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Per questo il questore Maurizio Auriemma ha sospeso temporaneamente la licenza a un ristorante ...