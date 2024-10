Perché gli arabo-americani del Michigan possono decidere chi vincerà le elezioni Usa: l’analisi dell’esperto (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'intervista di Fanpage.it Lorenzo De Sio, professore ordinario di Scienza Politica presso la LUISS Guido Carli, e direttore del CISE: "C'è una situazione di stallo straordinario e, secondo gli ultimi sondaggi, negli Stati chiave è estremamente aperta. Impossibile fare una previsione. Attenzione alla comunità di arabi-americani nel Michigan, potrebbe fare la differenza". Fanpage.it - Perché gli arabo-americani del Michigan possono decidere chi vincerà le elezioni Usa: l’analisi dell’esperto Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'intervista di Fanpage.it Lorenzo De Sio, professore ordinario di Scienza Politica presso la LUISS Guido Carli, e direttore del CISE: "C'è una situazione di stallo straordinario e, secondo gli ultimi sondaggi, negli Stati chiave è estremamente aperta. Impossibile fare una previsione. Attenzione alla comunità di arabi-nel, potrebbe fare la differenza".

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Perché gli arabo-americani del Michigan possono decidere chi vincerà le elezioni Usa: l'analisi dell'esperto; Michigan, vince chi si allontana dalle politiche filoisraeliane di Biden; Trump, il jolly a sorpresa: gli arabo-americani votano per lui, ecco perché; Michigan, la rabbia degli arabo-americani per il sostegno della Casa Bianca ad Israele: «Non conosco nessuno che voterà per Harris»; Le previsioni di Nate Silver inquietano i pro Harris. Trump cerca il voto della comunità araba e attacca i laburisti inglesi; Usa 2024, Trump e Harris in Michigan. Record di voti in North Carolina; Leggi >>>

Perché gli arabo-americani del Michigan possono decidere chi vincerà le elezioni Usa: l’analisi dell’esperto

(fanpage.it)

L'intervista di Fanpage.it Lorenzo De Sio, professore ordinario di Scienza Politica presso la LUISS Guido Carli, e direttore del CISE: "C'è una situazione ...

Michigan, la rabbia degli arabo-americani per il sostegno della Casa Bianca ad Israele

(corriere.it)

Tra la comunità musulmana dello Stato c'è molta rabbia per quello che sembra un appoggio incondizionato di Biden al massacro di palestinesi e libanesi ...

Harris, la minoranza araba del Michigan fa tremare la campagna elettorale. E ora l’ostacolo è la verde Stein

(ilmessaggero.it)

Quando ad aprile il movimento «No Labels» gettò la spugna, i democratici tirarono un sospiro di sollievo. Per quanto il «terzo incomodo» sostenesse di voler ...

Swing states: gli stati in bilico fondamentali per le elezioni USA 2024: ecco perchè

(assodigitale.it)

Stati in bilico e il loro ruolo nelle elezioni Usa 2024 Nei prossimi mesi, l'attenzione degli analisti e dei cittadini si concentrerà sui cosiddett ...