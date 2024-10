Per l’Ucraina si mette sempre peggio con la Russia che dilaga nel Donbass. E nell’Ue un rapporto chiede agli Stati membri di “prepararsi alla guerra” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Davanti all’avanzata sempre più rapida delle truppe russe nel Donbass e al rischio di un tracollo dell’esercito ucraino, l’Unione Europea “dovrebbe mantenere e rafforzare ulteriormente la sua capacità di fornire supporto militare all’Ucraina per tutto il tempo necessario”. Lo ha scritto l’ex presidente finlandese Sauli Niinistö nel rapporto sul rafforzamento della preparazione e della difesa dell’UE di fronte alle crisi. “Il rischio di un’aggressione russa oltre l’Ucraina non può essere escluso. prepararsi a questo rischio non rappresenta in alcun modo un’escalation, ma ha piuttosto l’obiettivo di scoraggiare la Russia o qualsiasi altro attore dal prendere di mira l’Unione e i suoi Stati membri”, si legge nel documento, che evidenzia anche le “notevoli lacune degli Stati membri nella loro prontezza militare”. Lanotiziagiornale.it - Per l’Ucraina si mette sempre peggio con la Russia che dilaga nel Donbass. E nell’Ue un rapporto chiede agli Stati membri di “prepararsi alla guerra” Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Davanti all’avanzatapiù rapida delle truppe russe nele al rischio di un tracollo dell’esercito ucraino, l’Unione Europea “dovrebbe mantenere e rafforzare ulteriormente la sua capacità di fornire supporto militare alper tutto il tempo necessario”. Lo ha scritto l’ex presidente finlandese Sauli Niinistö nelsul rafforzamento della preparazione e della difesa dell’UE di fronte alle crisi. “Il rischio di un’aggressione russa oltrenon può essere escluso.a questo rischio non rappresenta in alcun modo un’escalation, ma ha piuttosto l’obiettivo di scoraggiare lao qualsiasi altro attore dal prendere di mira l’Unione e i suoi”, si legge nel documento, che evidenzia anche le “notevoli lacune deglinella loro prontezza militare”.

