Pardo: “Il Napoli vola in casa del Milan. Cresce il progetto di Conte” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Pardo, una volta finita la telecronaca di Milan-Napoli a DAZN, ha voluto esprimere le sue impressioni sulla vittoria dei ragazzi di Conte Pianetamilan.it - Pardo: “Il Napoli vola in casa del Milan. Cresce il progetto di Conte” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), una volta finita la telecronaca dia DAZN, ha voluto esprimere le sue impressioni sulla vittoria dei ragazzi di

Pardo: «3 punti pesantissimi per il Napoli contro un Milan che aveva problemi, Conte sorride e allunga»

Pardo al termine di Milan Napoli ha commentato a Dazn lo 0-2 di San Siro: «3 punti pesantissimi, Conte sorride e allunga» Pardo al termine della telecronaca di Milan Napoli per Dazn ha commentato lo 0 ...

Il Napoli vince in casa del Milan e vola a +7

La capolista se ne va, supera l’esame San Siro con un perentorio 0-2 ai danni del Milan e vola a +7 sull’Inter per una notte. È la quinta vittoria consecutiva degli uomini di Conte in una trasferta ch ...

Napoli-Como, Pardo estasiato: "Sposta gli equilibri, farà cose inimitabili"

Pierluigi Pardo ha parlato del Napoli che ieri ha battuto il Como, soffermandosi sull'attaccante che Conte ha spinto per portare in azzurro. Il Napoli ha battuto il Como in casa per 3-1 ed in ...

Il Napoli vola con Lukaku e Kvara, piegato 2-0 il Milan

MILANO (ITALPRESS) - Un Milan ampiamente rimaneggiato viene sconfitto in casa dal Napoli per 2-0. Sono le reti nel primo tempo di Lukaku e Kvaratskhelia a decid ...