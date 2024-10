"Non ci hanno capito nulla", Storace impetoso: la verità sul flop della sinistra (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il nuovo governatore della regione Liguria è Marco Bucci, l'ex sindaco di Genova di centrodestra. Insomma, la sinistra è riuscita nell'ennesimo capolavoro: le liti del fantomatico campo largo e la scelta del candidato del Pd, Andrea Orlando, hanno minato alla base un'elezione che qualche mese fa sembrava già vinta dopo l'inchiesta che aveva portato alle dimissioni del governatore Giovanni Toti. Cosa non ha capito la sinistra del Paese? "Stasera ho avuto la conferma, la sinistra non ci ha capito veramente nulla", afferma Francesco Storace, storico esponente della destra italiana ospite di Giovanni Floris a DImartedì, il 29 ottobre. Elly Schlein minimizza il disastro e sottolinea il buon dato del suo partito. Iltempo.it - "Non ci hanno capito nulla", Storace impetoso: la verità sul flop della sinistra Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il nuovo governatoreregione Liguria è Marco Bucci, l'ex sindaco di Genova di centrodestra. Insomma, laè riuscita nell'ennesimo capolavoro: le liti del fantomatico campo largo e la scelta del candidato del Pd, Andrea Orlando,minato alla base un'elezione che qualche mese fa sembrava già vinta dopo l'inchiesta che aveva portato alle dimissioni del governatore Giovanni Toti. Cosa non haladel Paese? "Stasera ho avuto la conferma, lanon ci haveramente", afferma Francesco, storico esponentedestra italiana ospite di Giovanni Floris a DImartedì, il 29 ottobre. Elly Schlein minimizza il disastro e sottolinea il buon dato del suo partito.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Saluto romano in classe, gli studenti: "Era una goliardata". La ds: "Non hanno capito il peso del gesto", presto una sanzione; Bandecchi: "Solo i giornalisti e i politici non ci hanno capito"; Meloni punge Schlein dopo le elezioni Europee 2024: "Ci hanno visto arrivare, ma non sono riusciti a fermarci"; Supercoppa, i giornalisti sauditi non ci hanno capito niente: "Dove sono Juve e Milan?"; Esonero Fonseca, c’è già la data: “Non ci ha capito nulla”; Dopo la pandemia prepariamoci alla carestia. Lo dice la politica? No. Ce lo ricorda la storia...; Leggi >>>

“Come se non ci fosse un domani”, la verità sugli attivisti di Ultima Generazione in un docufilm

(repubblica.it)

Poi, nel corso dei mesi, hanno capito che il nostro era un approccio equilibrato ... tra l’ansia climatica e l’energia del desiderio di non accettare tutto passivamente. L’idea che ci siamo fatti è ...

Campi Flegrei, intervista a Fabio Ciciliano: «I napoletani hanno capito che il sistema è sicuro»

(ilmattino.it)

«I turisti hanno capito che qui c'è un'organizzazione attenta ... In caso di emergenza il traffico e le attività ordinarie non ci sarebbero».

‘Non capisco più nulla’: a Uomini e Donne sono tutti in apprensione per lei | Mai successo prima: la De Filippi sbigottita

(romait.it)

Davanti a dei pareri del tutto opposti al suo, ha detto a Maria De Filippi “Allora sostituiscimi se non capisco ... hanno trascorso un weekend a Napoli. Tuttavia lui ha cercato un riavvicinamento con ...

Sabatini: 'I Friedkin non hanno capito dove sono. Io un cogl... a lasciare l'Inter'

(headtopics.com)

anche se mi pare che alla Roma non abbiano capito dove sono, come non l'hanno capito i Friedkin. Non hanno mai parlato con la gente, è un atto di un'arroganza insopportabile"."Io non l'avrei mai ...