Ilfattoquotidiano.it - Netanyahu vuole rimandare il matrimonio del figlio. “C’è il rischio di un attacco con i droni”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) A poche settimane dalle nozze previste per la fine di novembre, Benjaminstarebbe valutando diildel secondogenito, Avner, per ragioni di sicurezza. Il timore principale riguarda la possibilità di uncondurante l’evento che si dovrebbe celebrare alla Ronit Farm, esclusiva location situata poco a nord di Tel Aviv. La struttura, che comprende un anfiteatro e un’isola galleggiante, accoglierebbe molti ospiti illustri la protezione dei quali necessiterebbe di misure aggiuntive di sicurezza. Fonti a lui vicine riportano che il primo ministro sarebbe d’accordo su rinvio, considerandolo una misura necessaria. Il recenteconlanciato da Hezbollah contro la residenza dia Cesarea, ha messo in luce una vulnerabilità del sistema di difesa israeliano.