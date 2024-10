MotoGP, l’ultima tappa di Valencia rischia di saltare: tanti danni dopo l’alluvione di martedì (Di mercoledì 30 ottobre 2024) l’alluvione di ieri scatenatasi sulla Spagna mette a rischio l’ultimo Gran Premio di MotoGP a Valencia. La città iberica è stata una delle più colpite dalla Gota frìa, un fenomeno atmosferico che provoca dei vortici d’aria e delle forti tempeste: sono almeno 62 i morti ufficiali nella provincia, oltre a decine di dispersi. Dati che mettono sicuramente da parte qualsiasi evento sportivo, di qualunque genere. Ma intanto sappiamo come gli sport motoristici sono di casa a Valencia. Dal 4 al 7 novembre sono difatti programmati i test precampionato della Formula E, mentre il GP della Comunitat Valenciana si dovrebbe svolgere dal 15 al 17 novembre. Le strutture non sono state colpite, ma i problemi sono le strade circostanti, oltre alla situazione di emergenza. Oasport.it - MotoGP, l’ultima tappa di Valencia rischia di saltare: tanti danni dopo l’alluvione di martedì Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)di ieri scatenatasi sulla Spagna mette a rischio l’ultimo Gran Premio di. La città iberica è stata una delle più colpite dalla Gota frìa, un fenomeno atmosferico che provoca dei vortici d’aria e delle forti tempeste: sono almeno 62 i morti ufficiali nella provincia, oltre a decine di dispersi. Dati che mettono sicuramente da parte qualsiasi evento sportivo, di qualunque genere. Ma intanto sappiamo come gli sport motoristici sono di casa a. Dal 4 al 7 novembre sono difatti programmati i test precampionato della Formula E, mentre il GP della Comunitatna si dovrebbe svolgere dal 15 al 17 novembre. Le strutture non sono state colpite, ma i problemi sono le strade circos, oltre alla situazione di emergenza.

Lo stato della pista è ottimale, ma gli accessi e i parcheggi del circuito di Valencia dove i 17 novembre è in programma l'ultima prova del Mondiale MotoGp della stagione "sono seriamente danneggiati" ...

Il ciclone Dana ha colpito il sud-est della Spagna. Immagini impressionanti arrivano dal Circuito Ricardo Tormo a Valencia, dove è in programma l'ultima gara di MotoGP dal 15 al 17 novembre. Infrastru ...

Valencia in ginocchio dopo il ciclone Dana, l'ultima gara del Mondiale MotoGP a rischio, la sfida finale tra Bagnaia e Martin per il Mondiale potrebbe disputarsi altrove ...

MotoGP: VIDEO - Sono ore d’angoscia a Valencia per le forti piogge. La pista non ha subito danni, ma vie d'accesso e parcheggi sono distrutti: l'ultimo GP della stagione è a rischio ...