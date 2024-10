Mirco: “Giulia con un mio amico molto stretto prima di Temptation Island?” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La relazione fra Mirco e Giulia è terminata a Temptation Island dopo 9 anni d’amore ma stando a quanto scritto da lui sui social, forse lei aveva già un altro prima ancora di raggiungere l’Is Morus Relais. E non uno qualsiasi. Quando a Mirco i follower su Instagram gli hanno chiesto cosa ne pensasse della relazione tra Giulia e il suo nuovo flirt (un ragazzo la cui identità è rimasta ignota) e se credesse alle indiscrezioni relative al fatto che la conoscenza tra i due fosse cominciata già prima del programma, ha così risposto: “Girano queste voci, ma lo sa solo lei se siano vere o meno. Si tratta di un mio amico molto stretto insieme al quale gioco a calcio“. Giulia stava davvero con un compagno di calcio di lui prima ancora di arrivare a Temptation Island? Mirco su Giulia: “Per il bene di entrambi è definitivamente finita” Per il bene di entrambi, è definitivamente chiusa. Biccy.it - Mirco: “Giulia con un mio amico molto stretto prima di Temptation Island?” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La relazione fraè terminata adopo 9 anni d’amore ma stando a quanto scritto da lui sui social, forse lei aveva già un altroancora di raggiungere l’Is Morus Relais. E non uno qualsiasi. Quando ai follower su Instagram gli hanno chiesto cosa ne pensasse della relazione trae il suo nuovo flirt (un ragazzo la cui identità è rimasta ignota) e se credesse alle indiscrezioni relative al fatto che la conoscenza tra i due fosse cominciata giàdel programma, ha così risposto: “Girano queste voci, ma lo sa solo lei se siano vere o meno. Si tratta di un mioinsieme al quale gioco a calcio“.stava davvero con un compagno di calcio di luiancora di arrivare asu: “Per il bene di entrambi è definitivamente finita” Per il bene di entrambi, è definitivamente chiusa.

