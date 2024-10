Dailymilan.it - Milan, il Codice Gerenzani: se fai così Paulo Fonseca torni a rischio. Ad alto rischio

Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilperde contro il Napoli di Antonio Conte e per iltorna nuovamente a. Adesonerogià fuori dai giochi, Napoli in mini fuga. Questo il verdetto uscito dalla sfida nel S.Siro rossonero. La squadra di Antonio Conte, con una prestazione pragmatica, si porta a casa i tre punti contro unrimaneggiato ed una difesa inedita. Subito in vantaggio con un classico goal in percussione di Lukaku, complice un errore in uscita del, il Napoli gestisce senza eccessivi affanni il ritorno degli avversari spuntati, in ultimo privi in principio anche di Christian Pulisic influenzato e con Rafael Leao ancora in panchina per scelta tecnica.