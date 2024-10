Matilde Lorenzi morta in pista, l’addio struggente del fidanzato (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Matilde Lorenzi morta in pista, l’addio struggente del fidanzato – È morta Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci azzurro, che era caduta durante un allenamento sul ghiacciaio della val Senales, in Alto Adige. A dare la tragica notizia un post del ministero della Difesa. I funerali della ragazza si terranno il 31 ottobre a Giaveno alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo. Lo ha comunicato la sorella Lucrezia in un post su Instagram. Poco fa è arrivato anche il messaggio toccante del fidanzato della sfortunata Matilde. ( dopo le foto) Leggi anche: Matilde Lorenzi, le immagini dell’incidente mettono i brividi Leggi anche: Matilde Lorenzi morta in un incidente in pista, parla l’esperto Matilde Lorenzi morta in pista, l’addio struggente del fidanzato «È caduta nel tratto pianeggiante della pista. Tvzap.it - Matilde Lorenzi morta in pista, l’addio struggente del fidanzato Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)indel– È, la giovane promessa dello sci azzurro, che era caduta durante un allenamento sul ghiacciaio della val Senales, in Alto Adige. A dare la tragica notizia un post del ministero della Difesa. I funerali della ragazza si terranno il 31 ottobre a Giaveno alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo. Lo ha comunicato la sorella Lucrezia in un post su Instagram. Poco fa è arrivato anche il messaggio toccante deldella sfortunata. ( dopo le foto) Leggi anche:, le immagini dell’incidente mettono i brividi Leggi anche:in un incidente in, parla l’espertoindel«È caduta nel tratto pianeggiante della

