La scuola si ferma contro i tagli in Manovra: il 31 docenti e studenti scioperano in 40 piazze (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si allarga la protesta contro le scelte del governo sul fronte della scuola. In oltre quaranta piazze, giovedì 31, protesteranno insegnanti, studenti e personale Ata. La mobilitazione è stata indetta dalla Flc Cgil. Dalla Sicilia al Trentino passando per Basilicata, Marche, Emilia-Romagna e altre regioni ci saranno ovunque cortei, mentre a Roma i vertici del sindacato si ritroveranno davanti al ministero dell’Istruzione a partire dalle 10, mentre l’Unicobas – che ha deciso di unirsi alla protesta – radunerà i suoi davanti al ministero della Funzione Pubblica in largo Vidoni a partire dalle 10.30. “Saremo in piazza – spiega la segretaria generale della Flc Cgil, Gianna Fracassi – per un contratto giusto e un lavoro stabile. Una protesta contro la Manovra finanziata con i tagli a tutti i settori della conoscenza. Ilfattoquotidiano.it - La scuola si ferma contro i tagli in Manovra: il 31 docenti e studenti scioperano in 40 piazze Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si allarga la protestale scelte del governo sul fronte della. In oltre quaranta, giovedì 31, protesteranno insegnanti,e personale Ata. La mobilitazione è stata indetta dalla Flc Cgil. Dalla Sicilia al Trentino passando per Basilicata, Marche, Emilia-Romagna e altre regioni ci saranno ovunque cortei, mentre a Roma i vertici del sindacato si ritroveranno davanti al ministero dell’Istruzione a partire dalle 10, mentre l’Unicobas – che ha deciso di unirsi alla protesta – radunerà i suoi davanti al ministero della Funzione Pubblica in largo Vidoni a partire dalle 10.30. “Saremo in piazza – spiega la segretaria generale della Flc Cgil, Gianna Fracassi – per un contratto giusto e un lavoro stabile. Una protestalafinanziata con ia tutti i settori della conoscenza.

