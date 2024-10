Ilnapolista.it - Klopp risponde ai tifosi del Dortmund per l’incarico alla Red Bull: «Non posso accontentare tutti»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Jurgenha cambiato lavoro. L’allenatore del 4-3-3 che attacca lo spazio, che ha fatto esplodere Salah e vinto una Champions (un’altra l’ha persa, in finale ndr) ha abbandonato – per adesso – la panchina per accasarsi con la Red, col compito di aiutare il colosso a scegliere ancora meglio i suoi talenti, a conservarli, a farli sviluppare. Ciò non è proprio andato giù a: molti suoi ex, in particolare delle sue ex squadre tedesche Mainz e, lo avrebbero tacciato di ipocrisia, ritenendo che squadre come il RB Lipsia e il Salisburgo (ed altre) rappresentino l’iper-commercializzazione del calcio.