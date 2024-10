Inter, Frattesi: “Ogni partita sembra che io debba dimostrare se sono bravo o meno” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il man of the match della vittoria dell’Inter a Empoli con una doppietta, Davide Frattesi, ha parlato ai microfoni di DAZN a fine partita: “Bellissima la prima doppietta in A, mi dispiace che sia arrivata contro una squadra in cui sono stato molto bene, ai tempi ci siamo divertiti. Mi sembrava giusto non esultare. Il mio rendimento? Ogni partita sembra quella decisiva per dimostrare se sono bravo o meno, giochiamo talmente tanto che siamo stanchi; oggi un po’ lo ero. Siamo sempre in giro, ho avuto un periodo di appannamento, ma la bravura del giocatore va guardata a lungo termine“. Inter, Frattesi: “Ogni partita sembra che io debba dimostrare se sono bravo o meno” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il man of the match della vittoria dell’a Empoli con una doppietta, Davide, ha parlato ai microfoni di DAZN a fine: “Bellissima la prima doppietta in A, mi dispiace che sia arrivata contro una squadra in cuistato molto bene, ai tempi ci siamo divertiti. Miva giusto non esultare. Il mio rendimento?quella decisiva perse, giochiamo talmente tanto che siamo stanchi; oggi un po’ lo ero. Siamo sempre in giro, ho avuto un periodo di appannamento, ma la bravura del giocatore va guardata a lungo termine“.: “che iose” SportFace.

