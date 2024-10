I fan incontrano il loro beniamino Claudio Baglioni sul treno: “La sua reazione è stata incredibile!” [VIDEO] (Di mercoledì 30 ottobre 2024) I personaggi vip, che siano cantanti, attori o calciatori, sono visti sempre con una sorta di aura magica e divina, dimenticandosi che in realtà sono anche loro esseri umani. Tuttavia qualche vip tende a comportarsi da “primadonna”, snobbando i fan o dedicando loro poco tempo, sentendosi appunto superiore. Non è così per Claudio Baglioni, che qualche settimana fa improvvisò un mini-concerto con alcuni fan che lo attendevano sotto il suo albergo a Verona. Il cantautore romano ancora una volta ha mostrato la sua umiltà e la sua gentilezza, girando un VIDEO con alcuni fan che, dopo essere andati a vedere il suo concerto, con grande stupore se lo sono ritrovati di fianco sul treno che li stava portando a casa. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) I personaggi vip, che siano cantanti, attori o calciatori, sono visti sempre con una sorta di aura magica e divina, dimenticandosi che in realtà sono ancheesseri umani. Tuttavia qualche vip tende a comportarsi da “primadonna”, snobbando i fan o dedicandopoco tempo, sentendosi appunto superiore. Non è così per, che qualche settimana fa improvvisò un mini-concerto con alcuni fan che lo attendevano sotto il suo albergo a Verona. Il cantautore romano ancora una volta ha mostrato la sua umiltà e la sua gentilezza, girando uncon alcuni fan che, dopo essere andati a vedere il suo concerto, con grande stupore se lo sono ritrovati di fianco sulche li stava portando a casa.

