Bergamonews.it - Humanitas Gavazzeni tra i migliori ospedali in Italia per qualità delle cure secondo Agenas

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Per ilanno consecutivo,è tra id’l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali () che martedì 29 ottobre ha presentato a Roma i risultati del Programma Nazionale Esiti (Pne), sviluppato su mandato del Ministero della Salute.i dati, che prendono in considerazione 1363e 205 indicatori,ha ottenuto una valutazione dimolto alta o alta in almeno 5 aree cliniche: dall’ambito cardiocircolatorio all’osteomuscolare, dalla chirurgia generale a quella oncologica, fino all’ambito respiratorio. Inoltre,è menzionata tra le 5strutture d’, e prima in Lombardia, per la gestione della frattura del collo del femore entro le 48 ore.