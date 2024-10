Homeless il dramma d’America

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Palo Alto, 30 ottobre 2024 – Rappresenta il verocon cui, quotidianamente, gli Stati Uniti sono chiamati a convivere. Sono il paradosso dell’America: nella terra delle mille opportunità, in cui milioni di persone emigrano alla ricerca di maggior fortuna (specie dall’Europa, ma anche dall’estremo Oriente), migliaia di esseri umani vivono per strada, non hanno di che campare, completamente esclusi da una società che non ha intenzione di accoglierli. Stiamo parlando degli, ovvero i senzatetto, che riempiono le strade americane. Uomini, donne, anziani, bambini, che spesso hanno con loro un cane (ridotto ad una vita del genere), una coperta sporca ed un carrello della spesa trovato da qualche parte, con la speranza che qualche passante ci infili del cibo e raffazzonare qualcosa. O, in altri casi, vivono in macchina, spesso e malvolentieri appostati fuori dai supermercati.