Highlights Manchester United-Leicester 5-2, Carabao Cup 2024/25 (VIDEO) (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Manchester United-Leicester 5-2, sfida valida per il quarto turno di Carabao Cup 2024/25. Dilagano i Red Devils con van Nistelrooy in panchina, con la gara già in ghiaccio dopo la prima frazione. Apre le marcature Casemiro, raddoppia Garnacho prima del gol ospite con El Khannouss. Bruno Fernandes però ristabilisce le distanze al 36?, e solo tre minuti dopo Casemiro fa doppietta e scrive 4-1. Nel recupero del primo tempo Coady accorcia nuovamente, ma nella ripresa Bruno Fernandes sigla a sua volta la sua doppietta e chiude definitivamente i conti. Di seguito il VIDEO con le azioni salienti. Highlights Manchester United-Leicester 5-2, Carabao Cup 2024/25 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilcon glie i gol di5-2, sfida valida per il quarto turno diCup/25. Dilagano i Red Devils con van Nistelrooy in panchina, con la gara già in ghiaccio dopo la prima frazione. Apre le marcature Casemiro, raddoppia Garnacho prima del gol ospite con El Khannouss. Bruno Fernandes però ristabilisce le distanze al 36?, e solo tre minuti dopo Casemiro fa doppietta e scrive 4-1. Nel recupero del primo tempo Coady accorcia nuovamente, ma nella ripresa Bruno Fernandes sigla a sua volta la sua doppietta e chiude definitivamente i conti. Di seguito ilcon le azioni salienti.5-2,Cup/25 () SportFace.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti: Premier League, risultati della 8^ giornata: Aston Villa vince in rimonta, Arsenal ko; LiveCity - Tottenham - Premier League: Punteggi &Calcio - 19/08/2024; Premier League, risultati della 5^ giornata; Premier League, Liverpool in testa, bene Chelsea e Arsenal: risultati della 6^ giornata; FA Cup, in semifinale Chelsea e: Liverpool ko 3-4 a Old Trafford ai supplementari; Premier League, tutti i risultati della 3^ giornata; Approfondisci ??

Man Utd 5-2 Leicester: Ruud van Nistelrooy gets off to winning start in Carabao Cup

(skysports.com)

Manchester United responded to Erik ten Hag's sacking by thrashing a weakened Leicester side 5-2 to reach the Carabao Cup quarter-finals in a convincing first game for interim boss Ruud van Nistelrooy ...

Manchester United vs Leicester LIVE: Carabao Cup team news and line-ups as Ruud van Nistelrooy takes charge

(msn.com)

Carabao Cup team news and line-ups as Ruud van Nistelrooy takes charge - The Red Devils head into the match with Van Nistelrooy as interim boss after sacking Erik ten Hag ...

Man United vs. Leicester City live score: Carabao Cup updates, result, stats as Ruud van Nistelrooy takes charge

(msn.com)

Erik ten Hag era on Wednesday as Leicester City visit Old Trafford in the Carabao Cup.The Dutch coach was dismissed on Monday following the Red Devils' 2-1 loss to West Ham, which left them in 14th ...

Leicester boss highlights Man Utd changes as he talks up Foxes' chances at Old Trafford

(mirror.co.uk)

Leicester will be looking to seize on Manchester United's difficult moment in the Carabao Cup with Steve Cooper hoping his side can cause an upset on Wednesday night ...