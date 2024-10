Halloween a Bologna, tutti gli eventi da non perdere (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dalle discoteche al teatro: gli appuntamenti per la notte più spaventosa dell'anno con iniziative per grandi e bambini. Il programma nella città Ilrestodelcarlino.it - Halloween a Bologna, tutti gli eventi da non perdere Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dalle discoteche al teatro: gli appuntamenti per la notte più spaventosa dell'anno con iniziative per grandi e bambini. Il programma nella città

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Halloween in via Guerrazzi a Bologna, negozi aperti e tanti eventi per i bambini. Come cambia la viabilità; Halloween: gli eventi più spaventosi nei dintorni di Bologna; Halloween a Bologna: gli eventi (orribili) da non perdere; Halloween alla Casa del Gufo; Cosa fare a Halloween 2024 in Emilia Romagna coi bambini; Bologna Buskers Festival: giocoleria, musica e cibo per tutti; Leggi >>>

Halloween a Bologna, tutti gli eventi da non perdere

(ilrestodelcarlino.it)

Dalle discoteche al teatro: gli appuntamenti per la notte più spaventosa dell'anno con iniziative per grandi e bambini. Il programma nella città ...

Cosa fare oggi a Bologna: eventi del 30 ottobre 2024

(msn.com)

Bologna, 30 ottobre 2024 – Tutti gli eventi culturali, musicali e di intrattenimento che accompagneranno i bolognesi in questo mercoledì prima di Halloween. Alle 11, Edoardo Leo arriva in Santa Lucia ...

Halloween in via Guerrazzi a Bologna, negozi aperti e tanti eventi per i bambini. Come cambia la viabilità

(msn.com)

La manifestazione inizierà alle 17 e andrà avanti fino alle 23.30 tra tornei di scacchi e spettacoli di magia per i più piccoli. Divertimento assicurato per tutta la famiglia ...

Halloween nei castelli dell’Emilia-Romagna: tutti gli eventi

(ilrestodelcarlino.it)

Fino al primo novembre, nella regione tanti eventi a tema horror per adulti e bambini tra i borghi e i castelli. Ecco il programma da brividi ...