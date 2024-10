Grande partecipazione alla cerimonia della XIX edizione del Premio letterario nazionale “Hombres” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'Aquila - Grande partecipazione alla cerimonia della XIX edizione del Premio letterario nazionale “Hombres” che si è svolta sabato 26 ottobre, presso il Comune di Santo Stefano di Sessanio (L’Aquila) e alla quale hanno preso parte esperti del settore letterario, filosofi, giornalisti, professori e artisti. Organizzato dall’Associazione Hombres con il patrocinio della Regione Abruzzo e del Comune di Santo Stefano di Sessanio, il Premio è stato ideato con il proposito di promuovere la cultura nei piccoli borghi abruzzesi e di creare uno spazio di incontro artistico in cui raccogliere poesie, sillogi, fotografie, video-poesie. Negli anni il Premio Hombres ha acquistato un’importanza nazionale con la partecipazione di illustri giurati e riscontrando un numero sempre crescente di adesioni, diventando così itinerante grazie all’ospitalità dei piccoli comuni d’Abruzzo. Abruzzo24ore.tv - Grande partecipazione alla cerimonia della XIX edizione del Premio letterario nazionale “Hombres” Leggi tutto 📰 Abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'Aquila -XIXdel” che si è svolta sabato 26 ottobre, presso il Comune di Santo Stefano di Sessanio (L’Aquila) equale hanno preso parte esperti del settore, filosofi, giornalisti, professori e artisti. Organizzato dall’Associazionecon il patrocinioRegione Abruzzo e del Comune di Santo Stefano di Sessanio, ilè stato ideato con il proposito di promuovere la cultura nei piccoli borghi abruzzesi e di creare uno spazio di incontro artistico in cui raccogliere poesie, sillogi, fotografie, video-poesie. Negli anni ilha acquistato un’importanzacon ladi illustri giurati e riscontrando un numero sempre crescente di adesioni, diventando così itinerante grazie all’ospitalità dei piccoli comuni d’Abruzzo.

