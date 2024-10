Gap salariale, gli uomini guadagnano ancora il 28% in più delle donne – I dati dell’Inps (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il divario di genere nelle retribuzioni del nostro Paese è ancora molto elevato, pari a un terzo dello stipendio. Secondo quanto emerge dal Rendiconto Inps, le retribuzioni medie settimanali lorde degli uomini sono state in media pari a 643 euro. Una cifra nettamente superiore ai 501 euro medi percepiti dalle donne. Lo stacco è infatti del 28,34%. La situazione si aggrava ancor di più se si prende in analisi la differenza tra la media delle retribuzioni dei lavoratori comunitari, che si assesta a 582 euro, e quella delle persone extracomunitarie, che si ferma a 385 euro a settimana. Un divario pari al 51%. Se tra gli extracomunitari, si guarda lo squilibrio di genere, le donne prendono in media 309 euro a settimana, mentre gli uomini 432 euro. Le differenze nel privato Di rilievo anche la differenza tra il settore privato e quello pubblico. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il divario di genere nelle retribuzioni del nostro Paese èmolto elevato, pari a un terzo dello stipendio. Secondo quanto emerge dal Rendiconto Inps, le retribuzioni medie settimanali lorde deglisono state in media pari a 643 euro. Una cifra nettamente superiore ai 501 euro medi percepiti dalle. Lo stacco è infatti del 28,34%. La situazione si aggrava ancor di più se si prende in analisi la differenza tra la mediaretribuzioni dei lavoratori comunitari, che si assesta a 582 euro, e quellapersone extracomunitarie, che si ferma a 385 euro a settimana. Un divario pari al 51%. Se tra gli extracomunitari, si guarda lo squilibrio di genere, leprendono in media 309 euro a settimana, mentre gli432 euro. Le differenze nel privato Di rilievo anche la differenza tra il settore privato e quello pubblico.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: "Il gender pay gap non esiste”: commenti maschilisti sotto un articolo; Gender Pay Gap, in questi settori le donne sono più pagate degli uomini: controlla la lista e fatti assumere solo qui; Divario di genere in Italia Gender pay gap, le donne guadagnano il 10% in meno degli uomini; Ocse: ragazze più brave ma guadagnano di meno, in Italia gap più ampio; Rapporto Education at a Glance 2024 Ocse, le donne italiane laureate guadagnano la metà dei colleghi uomini; Gender pay gap: ecco cosa fanno i Paesi europei per ridurlo; Leggi >>>

Lavoro, gli uomini guadagnano il 28% in più rispetto alle donne: i dati Istat

(tg24.sky.it)

Le retribuzioni medie settimanali lorde degli uomini nel 2023 sono state in media pari a 643 euro, superiori del 28,34% rispetto ai 501 euro medi percepiti dalle donne. L'unico settore nel lavoro ...

Rendiconto sociale 2023. Inps: gli uomini guadagnano il 28% in più delle donne

(msn.com)

Oltre al gender gap c'è una differenza significativa anche tra la media delle retribuzioni dei lavoratori comunitari e quella degli extracomunitari ...

Gender gap, i ceo uomini guadagnano il 41% in più delle amministratrici delegate donne

(milanofinanza.it)

Le società estere quotate su Euronext Milano rappresentano circa il 26% della capitalizzazione di mercato complessiva (6% nel 2012) e il 30% delle large cap incluse nell’indice FTSE Mib (7% a fine 202 ...

Perché agli inizi della carriera non esiste il gender pay gap?

(elle.com)

Video Gap salariale Video Gap salariale

Non ci sono evidenti differenze retributive tra giovani donne e uomini, ma non è detto che sia un buon segnale. Ecco ...