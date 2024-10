Furto banche dati: Ciriani, 'buchi sicurezza cyber già dal 2021, nostro governo intervenuto' (2) (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) - Ciriani ha poi aggiunto: "Nel presupposto che ogni incidente informatico è un reato, sono state introdotte norme di raccordo tra l'attività investigativa e quella di ripristino dei sistemi e servizi digitali impattati, al duplice scopo di non interferire con le indagini e di non frenare le attività di ripristino se non in presenza di motivate ed espresse esigenze di giustizia". "L'approvvigionamento di beni e servizi informatici nei contesti di interesse strategico o attinenti alla sicurezza nazionale deve corrispondere a elementi essenziali di cybersicurezza per rafforzare l'indipendenza tecnologica del Paese e minimizzare i rischi legati alla catena di approvvigionamento", ha sottolineato ancora il ministro per i Rapporti con il Parlamento. Liberoquotidiano.it - Furto banche dati: Ciriani, 'buchi sicurezza cyber già dal 2021, nostro governo intervenuto' (2) Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) -ha poi aggiunto: "Nel presupposto che ogni incidente informatico è un reato, sono state introdotte norme di raccordo tra l'attività investigativa e quella di ripristino dei sistemi e servizi digitali impattati, al duplice scopo di non interferire con le indagini e di non frenare le attività di ripristino se non in presenza di motivate ed espresse esigenze di giustizia". "L'approvvigionamento di beni e servizi informatici nei contesti di interesse strategico o attinenti allanazionale deve corrispondere a elementi essenziali diper rafforzare l'indipendenza tecnologica del Paese e minimizzare i rischi legati alla catena di approvvigionamento", ha sottolineato ancora il ministro per i Rapporti con il Parlamento.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Furto banche dati, Ciriani: "Buchi sicurezza cyber già dal 2021, nostro governo intervenuto"; Furto banche dati: Ciriani, ‘buchi sicurezza cyber già dal 2021, nostro governo intervenuto’ (2); Nordio: 'Vicende su banche dati pericolo per la democrazia'.; Dal murales alla processione, Napoli omaggia Maradona per i 64 anni dalla nascita; De Luca: “Necessaria azione sinergica di tutti gli operatori del sistema educativo”; Borsani: “Discipline STEM fondamentali per transizione energetica e digitale”; Leggi >>>

Furto banche dati: Ciriani, 'buchi sicurezza cyber già dal 2021, nostro governo intervenuto' (2)

(lanuovasardegna.it)

(Adnkronos) - Ciriani ha poi aggiunto: "Nel presupposto che ogni incidente informatico è un reato, sono state introdotte norme di raccordo tra l'attività investigativa e quella di ripristino dei siste ...

La banda dei dossier aveva dati del Centro anticrimine informatico. Gli investigatori: “C’è il rischio che le spie fuggano”

(ilfattoquotidiano.it)

La banda dei dossier poteva contare su una talpa in grado di far filtrare “informazioni ricevute che riguarderebbero un’attività del Cnaip “, cioè il Centro nazionale anticrimine informatico per la pr ...

Inchiesta Milano, Ciriani: rafforzare tutela cyber è priorità governo

(informazione.it)

Equalize e le banche dati: mai fidarsi del wetware Spionaggi di banche dati statali: serve un radicale ripensamento dell’accreditamento delle strutture, degli operatori e dei responsabili. Perché se i ...

Ciriani: 'Governo ha rafforzato la tutela cyber delle istituzioni'

(ansa.it)

Video Furto banche Video Furto banche

"Per la parte di competenza dell'attuale Esecutivo - ha aggiunto Ciriani - sottolineo il lavoro in atto di copertura della pianta organica dell'Agenzia per la sicurezza cibernetica (Acn), cui si è ...