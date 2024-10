Firmato Piano d’Azione Protocollo collaborazione tra Camera e Parlamento albanese (Di mercoledì 30 ottobre 2024) ROMA – Il Presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, Salvatore Deidda, in qualità di Presidente per la parte italiana del Gruppo di collaborazione parlamentare bilaterale Italia e Albania, e Arben Pëllumbi, Presidente della parte albanese, hanno Firmato oggi, a Roma, il Piano d’Azione in attuazione del Protocollo di collaborazione tra la Camera dei deputati e il Parlamento albanese. “Con la sigla del Piano d’Azione vogliamo dare un ulteriore impulso alla cooperazione parlamentare bilaterale, indicando i settori che abbiamo ritenuti prioritari per i nostri Paesi e prevedendo il coinvolgimento delle varie commissioni di merito dei rispettivi parlamenti. L’obiettivo è arrivare a risultati concreti e fruibili da parte dei nostri cittadini e per le nostre comunità, e ribadire l’amicizia e la fratellanza tra Italia e Albania”, ha dichiarato Deidda. Lopinionista.it - Firmato Piano d’Azione Protocollo collaborazione tra Camera e Parlamento albanese Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) ROMA – Il Presidente della Commissione Trasporti delladei Deputati, Salvatore Deidda, in qualità di Presidente per la parte italiana del Gruppo diparlamentare bilaterale Italia e Albania, e Arben Pëllumbi, Presidente della parte, hannooggi, a Roma, ilin attuazione delditra ladei deputati e il. “Con la sigla delvogliamo dare un ulteriore impulso alla cooperazione parlamentare bilaterale, indicando i settori che abbiamo ritenuti prioritari per i nostri Paesi e prevedendo il coinvolgimento delle varie commissioni di merito dei rispettivi parlamenti. L’obiettivo è arrivare a risultati concreti e fruibili da parte dei nostri cittadini e per le nostre comunità, e ribadire l’amicizia e la fratellanza tra Italia e Albania”, ha dichiarato Deidda.

Firmato Piano d’Azione Protocollo collaborazione tra Camera e Parlamento albanese

hanno firmato oggi, a Roma, il Piano d’Azione in attuazione del Protocollo di collaborazione tra la Camera dei deputati e il Parlamento albanese. “Con la sigla del Piano d’Azione vogliamo dare un ...

