Farmacie di turno a Pisa aperte oggi, 30 ottobre 2024 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Cerchi una farmacia di turno aperta a Pisa? Consulta il nostro elenco e trova la farmacia più vicina a te a Pisa: Farmacia Caroti Ghelli V. del Tirreno,129 tel. +39 050 37198 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia Comunale 5 V. Niccolini,6/a tel. +39 050560258 CHIAMA INDICAZIONI Lanazione.it - Farmacie di turno a Pisa aperte oggi, 30 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Cerchi una farmacia diaperta a? Consulta il nostro elenco e trova la farmacia più vicina a te a: Farmacia Caroti Ghelli V. del Tirreno,129 tel. +39 050 37198 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia Comunale 5 V. Niccolini,6/a tel. +39 050560258 CHIAMA INDICAZIONI

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Farmacie di turno a Pisa aperte oggi, 30 ottobre 2024; Farmacie di turno a Pistoia aperte oggi, 29 ottobre 2024; Farmacie di turno a Pistoia aperte oggi, 28 ottobre 2024; L'ex Palp a Farmacie Comunali, "Idea sbagliata"; Porte aperte alla chiesa di Santo Stefano; Psichiatra aggredita durante il turno di notte; Leggi >>>

Farmacie di turno a Pisa aperte oggi, 29 ottobre 2024

(msn.com)

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Farmacie di turno a Pistoia aperte oggi, 29 ottobre 2024

(msn.com)

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Prevenzione, tornano le visite gratuite dell'udito: l'elenco delle farmacie aderenti

(pisatoday.it)

Proseguono gli appuntamenti gratuiti in farmacia legati ai disturbi dell'udito per una vita serena e in armonia. Se non intercettata per tempo e trattata adeguatamente, l' ipoacusia - la condizione di ...

Da venerdì visite gratuite dell'udito nelle farmacie di Pisa e San Giuliano Terme

(msn.com)

Pisa, 22 ottobre 2024 - Proseguono in città gli appuntamenti gratuiti in farmacia legati ai disturbi dell'udito per una vita serena e in armonia. Se non intercettata per tempo e trattata adeguatamente ...