Elezioni Usa cos’ha detto Kamala Harris nel suo discorso finale a Washington

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Manca sempre meno alleamericane. Martedì 29 ottobre,ha tenuto il suoall’Ellissi di, un luogo simbolo perché è lo stesso in cui Donald Trump parlò a suoi sostenitori il 6 gennaio 2021 prima che questi andassero ad assaltare il Congresso Usa per cercare di impedire la certificazione del risultato delledel 2020. Quello dinon è stato l’ultimoprima del voto di martedì, ma sicuramente il più importante e quello in cui ha cercato di riassumere i valori della sua candidatura e della sua eventuale presidenza. Immancabile anche l’attacco al suo avversario, definito un «tiranno capriccioso ossessionato dalla vendetta». L’attacco a Trump: «Un meschino tiranno instabile che vuole il potere assoluto» La vicepresidente ha inizialmente parlato delle sue origini e dei suoi valori.