E-bike e sharing mobility A Firenze e Rimini è boom

A Firenze, i possessori di abbonamento al trasporto pubblico locale annuale, trimestrale o mensile possono usare il bike sharing gratis, sia bici con pedalata assistita che tradizionali. È la nuova iniziativa promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con Ridemovi e Autolinee Toscane. Un buono consentirà di utilizzare gratuitamente le e-bike per 60 minuti (da usare entro 30 giorni dalla richiesta) e le altre bici senza limiti (per 30 giorni). Questo progetto sperimentale andrà avanti fino a giugno 2025 ed è finanziato con fondi del Ministero delle Infrastrutture attraverso Regione Toscana: 900mila euro ottenuti tramite un bando finalizzato promozione dei servizi di sharing mobility complementare al trasporto pubblico. A Firenze, i numeri del bike sharing sono positivi: quest'anno sono stati oltre 1.500.000 i viaggi, con una media di 6.000 spostamenti al giorno.

