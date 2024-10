Secoloditalia.it - Dopo la sconfitta in Liguria volano gli stracci nel campo largo, Travaglio durissimo: “Orlando scialbo capetto del Pd”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Non è una novità che volino glinel, ma oggi, a due giorni dallaindell’ammucchiata tutt’altro che organica degli ami-nemici dell’opposizione Marco– in una spietata analisi post voto – lascia intendere quanto quelle pezze malconce siano anche logorate irrimediabilmente. E il titolo del suo editoriale la dice lunga: “La somma non fa il totale” Netto e lineare nel riassumere in una battuta la sua disamina il diretto del Fatto che poi però ribalta il piano delle responsabilità, addossando la colpa al Pd (come peraltro in queste ore stanno facendo gli stessi dem non strettamente schleineniani).