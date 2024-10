Cybersicurezza, Nordio: “Molto vicini a controllare attacchi hacker” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Arriverà un momento e per noi è Molto vicino in cui riusciremo a controllare del tutto” gli attacchi hacker. Lo assicura il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, durante il Question time alla Camera. “Stiamo investendo – ha aggiunto – tutta una serie di cifre Molto importanti per realizzare la sicurezza nella consapevolezza che tutto il mondo è stato trovato impreparato di fronte a questa aggressione dell’hackeraggio, proprio perché i malintenzionati agiscono prima che lo Stato si munisca della normazione necessaria per controllarli”. Inchiesta hacker, Nordio: “Vicenda inquietante, serio pericolo per la democrazia” A preoccupare anche il Guardasigilli sono i casi degli ultimi giorni. “Sulle specifiche vicende dei cosiddetti dossieraggi rappresento che i due procedimenti penali a Perugia e a Milano sono coperti dal segreto istruttorio. Lapresse.it - Cybersicurezza, Nordio: “Molto vicini a controllare attacchi hacker” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Arriverà un momento e per noi èvicino in cui riusciremo adel tutto” gli. Lo assicura il ministro della Giustizia, Carlo, durante il Question time alla Camera. “Stiamo investendo – ha aggiunto – tutta una serie di cifreimportanti per realizzare la sicurezza nella consapevolezza che tutto il mondo è stato trovato impreparato di fronte a questa aggressione dell’aggio, proprio perché i malintenzionati agiscono prima che lo Stato si munisca della normazione necessaria per controllarli”. Inchiesta: “Vicenda inquietante, serio pericolo per la democrazia” A preoccupare anche il Guardasigilli sono i casi degli ultimi giorni. “Sulle specifiche vicende dei cosiddetti dossieraggi rappresento che i due procedimenti penali a Perugia e a Milano sono coperti dal segreto istruttorio.

