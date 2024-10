Corpolò, inaugurata la sede decentrata dell’anagrafe. Il Comune: “Progetto sempre più apprezzato dai cittadini” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una nuova sede nel cuore di Corpolò: è stata inaugurata questa mattina, mercoledì 30 ottobre, la delegazione anagrafica nella centrale piazza dei Bizzocchi, dietro la storica piazza del Tituccio. Dopo l’apertura dell’anagrafe al Villaggio Primo Maggio, nella sede di via Bidente, prosegue Riminitoday.it - Corpolò, inaugurata la sede decentrata dell’anagrafe. Il Comune: “Progetto sempre più apprezzato dai cittadini” Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una nuovanel cuore di: è stataquesta mattina, mercoledì 30 ottobre, la delegazione anagrafica nella centrale piazza dei Bizzocchi, dietro la storica piazza del Tituccio. Dopo l’aperturaal Villaggio Primo Maggio, nelladi via Bidente, prosegue

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Taglio del nastro per il punto Digitale Facile di Miramare, sette gli sportelli dove ricevere assistenza; Come usare il fascicolo sanitario elettronico: continuano gli appuntamenti di facilitazione digitale; Leggi >>>

Rimini, inaugurata la nuova delegazione anagrafica di Corpolò

(chiamamicitta.it)

Una nuova sede nel cuore di Corpolò: è stata inaugurata questa mattina la delegazione anagrafica nella centrale piazza dei Bizzocchi, dietro la storica piazza del Tituccio. Dopo l’apertura dell’anagra ...

Aperta la nuova anagrafe di Corpolò: i servizi comunali si avvicinano ai cittadini

(altarimini.it)

"Dopo l’apertura dell’anagrafe al Villaggio Primo Maggio nella sede di via Bidente, procede a passo spedito l’ampliamento dell’offerta dei servizi civici ...

Il Comune di Rimini apre la nuova anagrafe di Corpolò

(chiamamicitta.it)

Il Comune di Rimini apre la nuova anagrafe di Corpolò. Avanza così il programma dei servizi decentrati con più sportelli diffusi a servizio dei cittadini: dal 29 ottobre (l’inaugurazione ufficiale, co ...

Nuovo ufficio Anagrafe di Corpolò: taglio del nastro il 30 ottobre

(altarimini.it)

Video Corpolò inaugurata Video Corpolò inaugurata

Apre la nuova anagrafe di Corpolò. Avanza il programma dei servizi decentrati con più sportelli diffusi a servizio dei cittadini: dal 29 ottobre (l’inaugurazione ufficiale, con il taglio del nastro, i ...