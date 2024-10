Codogno, no alla bretella immaginata: “Porterà traffico al rione” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Codogno (Lodi) - No alla “bretellina“ inserita nel progetto di sviluppo intermodale, presentato dal Comune una decina di giorni fa e inoltrato alla Regione per poter ottenere i finanziamenti adeguati. Lo dice a chiare lettere il Comitato dei residenti del rione Villaggio San Biagio che, a detta loro, temono che il comparto oltre la ferrovia possa essere interessato da un aumento del traffico. La piccola variante inserita nel piano di sviluppo da cinque milioni di euro collegherebbe la parte finale di viale Papa Giovanni XXIII, ad oggi monca, a via Mochi, sbucando sul futuro nuovo hub per autobus, a due passi dalla stazione ferroviaria. Ilgiorno.it - Codogno, no alla bretella immaginata: “Porterà traffico al rione” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)(Lodi) - No“bretellina“ inserita nel progetto di sviluppo intermodale, presentato dal Comune una decina di giorni fa e inoltratoRegione per poter ottenere i finanziamenti adeguati. Lo dice a chiare lettere il Comitato dei residenti delVillaggio San Biagio che, a detta loro, temono che il comparto oltre la ferrovia possa essere interessato da un aumento del. La piccola variante inserita nel piano di sviluppo da cinque milioni di euro collegherebbe la parte finale di viale Papa Giovanni XXIII, ad oggi monca, a via Mochi, sbucando sul futuro nuovo hub per autobus, a due passi dstazione ferroviaria.

Comitato contesta la variante che unirebbe viale Papa Giovanni XXIII a via Mochi. Piace invece il resto del progetto da cinque milioni presentato in Regione dal Comune ...

La Bretella criticata per impatto ambientale e inefficienza. Proposte per potenziare trasporto ferroviario e ridurre consumo di suolo.

Il raccordo è ritenuto "vitale" per collegare il distretto ceramico al Brennero. Minozzi: "Ricordo le prime riunioni, si è perso tempo ma serve ancora". Costi dell’opera lievitati ma Emilio Sabattini ...

Codogno, progetto al via Inter modalità ... di una nuova rotonda e di una nuova strada per collegare via Papa Giovanni alla rotonda già esistente in via Mochi (creando una bretella scarica traffico ad ...