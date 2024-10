Donnapop.it - Chiara Ferragni e il nuovo fidanzato Giovanni Tronchetti Provera si baciano davanti ai paparazzi: è amore

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sembra essere ormai ufficiale:e ilnon si nascondono più; nelle ultime ore idi Chi li hanno pizzicati insieme! Dopo la fine della relazione con Silvio Campara, che avrebbe scelto di rimanere con sua moglie e salvare il salvabile, l’imprenditrice digitale ha ritrovato il sorriso al fianco del responsabile del gruppo Pirelli. Le notizie sono iniziate a circolare proprio negli ultimi giorni e ora spuntano anche le foto A quanto pare, Silvio Campara avrebbe dato forfait all’ultimo, facendo saltare il famoso viaggio in Perù organizzato insieme a. Lei, delusa dalla reazione dell’imprenditore, avrebbe deciso di partire per Ibiza per una breve vacanza e proprio l’ avrebbe incontrato. Lui esi conoscevano già, poiché i loro figli vanno nella stessa scuola.