Justcalcio.com - CdS – Carranza e il blitz del Feyenoord

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) 2024-10-28 23:43:59Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal CdS: Il suo sogno? Diventare un delantero, un centravanti, come Batistuta e Crespo. A Oncativo, un piccolo paese argentino, in provincia di Cordoba, Julianha cominciato a fare progetti. Ma ha trovato le emozioni lontano da casa, all’estero. Ha trascorso un breve periodo trascorso nel Banfield: applausi e undici gol. Ha giocato due partite nella Selección Under 17 di Fernando Batista. Il ricordo più bello? La rete alla Colombia. Nel 2019 ha preso un aereo per gli Stati Uniti. Tre anni a Miami per giocare nell’Inter, che ora somiglia tanto al vecchio Barcellona: dall’imperatore Leo Messi fino a Luis Suarez, Sergio Busquets, Jordi Alba e al tecnico Gerardo “Tata” Martino. PHILADELPHIA – In America si è costruito un nome. Crescita a tappe, lenta e faticosa.