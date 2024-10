Anteprima24.it - Casa ‘occupata’ nella scuola, una condanna e 4 assoluzioni

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPer la vicenda dell’occupazione abusiva dell’alloggio della‘Vanvitelli’ di Napoli la Corte dei Conti ha sancito che non c’erano responsabilità della società in house Napoli Servizi. Il giudizio di primo grado della magistratura contabile si è chiuso con unae quattro, tra cui anche quella di Ciro Turiello, direttore generale di Napoli Servizi. L’alloggio è stato dapprima occupato dal custode dopo il suo pensionamento e dopo la sua morte da alcuni suoi familiari senza titolo. Per l’accertamento delle morosità la Napoli Servizi avrebbe chiesto il supporto per sopralluoghi presso immobili ad elevata morosità con una previsione di 644 verifiche, di cui più di 500 presso negozi. L'articolo, unae 4proviene da Anteprima24.it.