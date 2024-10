California, su il salario minimo a chi lavora nei fast food: un esempio utile contro le balle nostrane (Di mercoledì 30 ottobre 2024) AB1228. Segnate queste lettere e questi numeri. Stanno per Assembly Bill 1228 e non nascondono un mistero. O forse, guardando a ciò che succede in Italia, un po’ sì. Siamo in California e l’Assembly Bill 1228 è una legge approvata nel giugno 2023. Stabilisce che i lavoratori dei fast food – più di 550mila in tutto lo Stato – a partire dal 1° aprile 2024 hanno diritto a un salario minimo di 20$ all’ora. Un aumento di ben 4$ rispetto al salario minimo statale che in California esiste già ed è pari a 16$ l’ora. Se qualcuno pensa che la reazione di imprenditori e destra politica sia stata diversa da quella che da anni sentiamo in Italia quando si parla di salario minimo, si sbaglia. In fondo, tutto il mondo è paese. Ilfattoquotidiano.it - California, su il salario minimo a chi lavora nei fast food: un esempio utile contro le balle nostrane Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) AB1228. Segnate queste lettere e questi numeri. Stanno per Assembly Bill 1228 e non nascondono un mistero. O forse, guardando a ciò che succede in Italia, un po’ sì. Siamo ine l’Assembly Bill 1228 è una legge approvata nel giugno 2023. Stabilisce che itori dei– più di 550mila in tutto lo Stato – a partire dal 1° aprile 2024 hanno diritto a undi 20$ all’ora. Un aumento di ben 4$ rispetto alstatale che inesiste già ed è pari a 16$ l’ora. Se qualcuno pensa che la reazione di imprenditori e destra politica sia stata diversa da quella che da anni sentiamo in Italia quando si parla di, si sbaglia. In fondo, tutto il mondo è paese.

Usa. Nuovo referendum sul salario minimo in California

“Ciò che è buono per i lavoratori è buono anche per le imprese”. Con queste parole il governatore della California Gavin Newsom lodava l’aumento del salario minimo a 20 dollari l’ora per i lavoratori ...

Nuovo referendum sul salario minimo in California (Domenico Maceri)

“Ciò che è buono per i lavoratori è buono anche per le imprese”. Con queste parole il governatore della California Gavin Newsom lodava l’aumento del salario minimo a 20 dollari l’ora per i lavoratori ...

La California verso un salario minimo di 18 dollari l'ora

(Keystone-ATS) Gli elettori della California decideranno a novembre se aumentare il salario minimo da 16 a 18 dollari l’ora. La Prop 32 è una delle dieci proposte di legge che i californiani si ...

Stati Uniti La California verso un salario minimo di 18 dollari l'ora

La Prop 32 è una delle dieci proposte di legge che i californiani si troveranno sulla scheda di voto del 5 novembre. Se approvata, lo Stato più ricco degli Stati Uniti diventerà anche quello ...