Calcio, successi per Inter e Venezia (Di mercoledì 30 ottobre 2024) 20.30 L'Inter vince a Empoli (0-3) e resta a -4 dalla capolista Napoli; il Venezia batte in rimonta l'Udinese. Nerazzurri inchiodati dalla squadra di D'Aversa. Paratona di Vazquez su un tentativo di autorete di Ismajli, poi l'episodio chiave: Goglichidze espulso per un fallaccio su Thuram. Gara in salita per l'Empoli, trafitto al 53' d Frattesi (tiro sporcato da una deviazione). Nella ripresa il raddoppio, an cora Frattesi (67'), Lautaro firma il tris al 79'. Rimonta Venezia, sotto 0-2. Due rigori firmati Porjangpalo. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) 20.30 L'vince a Empoli (0-3) e resta a -4 dalla capolista Napoli; ilbatte in rimonta l'Udinese. Nerazzurri inchiodati dalla squadra di D'Aversa. Paratona di Vazquez su un tentativo di autorete di Ismajli, poi l'episodio chiave: Goglichidze espulso per un fallaccio su Thuram. Gara in salita per l'Empoli, trafitto al 53' d Frattesi (tiro sporcato da una deviazione). Nella ripresa il raddoppio, an cora Frattesi (67'), Lautaro firma il tris al 79'. Rimonta, sotto 0-2. Due rigori firmati Porjangpalo.

