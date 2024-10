Calcio femminile / Jesina Aurora : l’Under 15 perde, l’Under 17 vince ed è sola al comando (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le più giovani allenate da Dottore in trasferta ospiti del Gualdo mentre le ragazze di mister Socionovo si sono imposte ad Ascoli per 3-1. La società chiarisce l’incomprensione con la Jesina Calcio maturata domenica scorsa al Carotti JESI, 30 ottobre 2024 – UNDER 15 l’Under 15 perde contro le pari età del Women Gualdo Calcio, in trasferta, per 4-2. Le reti delle leoncelle sono state firmate da Maltoni e Tashi. Jesina Aurora – Rolle, Campanelli, Bacci, Tashi, Burattini, Giacché, Latino, Albanesi, Maltoni. All. Dottore – A disp. Fratoni, Bracaccini, Bruni, Manes, Palombi RISULTATI 2° GIORNATA: Fortuna Fano – Nuova Alba 6-1, Perugia – Spoleto 4-2, Ancona Respect – Filottranese 0-0, Gualdo – Jesina Aurora 4-2. .com - Calcio femminile / Jesina Aurora : l’Under 15 perde, l’Under 17 vince ed è sola al comando Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le più giovani allenate da Dottore in trasferta ospiti del Gualdo mentre le ragazze di mister Socionovo si sono imposte ad Ascoli per 3-1. La società chiarisce l’incomprensione con lamaturata domenica scorsa al Carotti JESI, 30 ottobre 2024 – UNDER 1515contro le pari età del Women Gualdo, in trasferta, per 4-2. Le reti delle leoncelle sono state firmate da Maltoni e Tashi.– Rolle, Campanelli, Bacci, Tashi, Burattini, Giacché, Latino, Albanesi, Maltoni. All. Dottore – A disp. Fratoni, Bracaccini, Bruni, Manes, Palombi RISULTATI 2° GIORNATA: Fortuna Fano – Nuova Alba 6-1, Perugia – Spoleto 4-2, Ancona Respect – Filottranese 0-0, Gualdo –4-2.

