Brescello chiesto il rinvio a giudizio per gli ex sindaci Vezzani e Coffrini | Operavano nell’interesse del clan dei Grande Aracri

Si terrà l'11 dicembre prossimo, davanti alla gup del Tribunale di Bologna Roberta Malavasi, l'udienza preliminare sulle richieste di rinvio a giudizio presentate dalla Direzione distrettuale antimafia di Bologna nei confronti di dodici persone, tra le quali spiccano i nomi di Giuseppe Vezzani e Marcello Coffrini, due ex sindaci di Brescello. Si tratta del primo comune in Emilia-Romagna che nel 2016 subì il commissariamento per il rischio di infiltrazione mafiosa, a seguito delle indagini sulla cosca Grande Aracri sfociate nel processo Aemilia. Vezzani e Coffrini dovranno rispondere dell'accusa di concorso esterno alla 'ndrangheta. Per decenni i clan originari di Cutro hanno fatto il bello e il cattivo tempo nel paese di Peppone e Don Camillo.

