Bologna-Milan, Orsolini: “Le polemiche non ci interessano. C’è chi ha perso tutto” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Riccardo Orsolini, attaccante rossoblù, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al rinvio di Bologna-Milan a data da destinarsi Pianetamilan.it - Bologna-Milan, Orsolini: “Le polemiche non ci interessano. C’è chi ha perso tutto” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Riccardo, attaccante rossoblù, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al rinvio dia data da destinarsi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Bologna-Milan, Orsolini: “Le polemiche non ci interessano. C’è chi ha perso tutto”; Orsolini: "Ci sono state polemiche per il rinvio di Bologna-Milan, ma quello a noi non interessa....; Orsolini lancia un appello e rompe il silenzio: “Vi dico cosa importa davvero dopo il rinvio con il Milan”; Orsolini: “Polemiche per il rinvio con il Milan? C’è gente che ha perso tutto. Vittoria fonda ...; Bologna, Orsolini: "Importante ritrovare la vittoria. Polemiche sul rinvio? Conta altro"; Orsolini torna sul rinvio di Bologna-Milan: "C'è chi ha perso la vita, le cose essenziali sono altre"; Leggi >>>

Bologna, Orsolini: «Dedichiamo questo successo alla nostra gente. Vogliamo raggiungere questo obiettivo»

(calcionews24.com)

Il Bologna ritorna alla vittoria, e il capitano rossoblu Riccardo Orsolini rilascia qualche dichiarazione tra gioia e voglia di dare continuità Dopo la vittoria contro il Cagliari, il Bologna si è def ...

Il Bologna spezza la maledizione Cagliari e torna alla vittoria: stessi marcatori di Genova ma porta inviolata, 0-2 con Orsolini e Odgaard

(informazione.it)

Messo in archivio il rinvio della partita contro il Milan, con annesse polemiche, il Bologna si presenta a Cagliari in cerca di una vittoria che in stagione manca dal 22 settembre e in Sardegna addiri ...

Lollo e Ricky, una dedica speciale: "Una gioia per la nostra città ferita"

(ilrestodelcarlino.it)

I due senatori e l’alluvione: "E’ stata una settimana difficile per i bolognesi: una vittoria voluta tantissimo" ...

Bologna-Milan rinviata per maltempo: polemiche e le ipotesi sul recupero

(milano.cityrumors.it)

Video Bologna Milan Video Bologna Milan

Bologna-Milan rinviata, la decisione La partita non si potrà disputare nemmeno a porte chiuse, una scelta che ha sollevato polemiche, soprattutto tra i tifosi e i dirigenti del Milan, per l’impatto ...