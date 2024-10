Basket, Eurocup: beffa per Venezia e Trento, vincono Cluj e Ulm (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Venezia viene sconfitta per 86-78, mentre Trento perde 84-82 contro Ulm. Sono questi i risultati delle due due compagini italiane impegnate nella sesta giornata del torneo di Eurocup 2024/2025. Una beffa per le formazioni di coach Spahija e di coach Galbiati, che per diversi momenti della partita avevano conquistato un ampio vantaggio. RISULTATI e CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO CRONACA Cluj-REYER Venezia: La partita inizia con un ottimo attacco della Reyer, che ottiene il primo vantaggio. Poco dopo i padroni di casa entrano in partita e conquistano il sorpasso, fino ad arrivare al 12-6. Coach Spahija richiama i suoi in time out e rimette ordine tra le file del quintetto, che al rientro in campo dà un ottimo segnale e torna avanti. I primi dieci minuti sul parquet si dimostrano equilibrati, con Venezia che la spunta su Cluj per soli quattro punti, con il tabellone che segna 20-24. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)viene sconfitta per 86-78, mentreperde 84-82 contro Ulm. Sono questi i risultati delle due due compagini italiane impegnate nella sesta giornata del torneo di2024/2025. Unaper le formazioni di coach Spahija e di coach Galbiati, che per diversi momenti della partita avevano conquistato un ampio vantaggio. RISULTATI e CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO CRONACA-REYER: La partita inizia con un ottimo attacco della Reyer, che ottiene il primo vantaggio. Poco dopo i padroni di casa entrano in partita e conquistano il sorpasso, fino ad arrivare al 12-6. Coach Spahija richiama i suoi in time out e rimette ordine tra le file del quintetto, che al rientro in campo dà un ottimo segnale e torna avanti. I primi dieci minuti sul parquet si dimostrano equilibrati, conche la spunta super soli quattro punti, con il tabellone che segna 20-24.

