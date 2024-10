Ascoli-Campobasso oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ascoli-Campobasso, match dello stadio Cino e Lillo Del Duca valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La compagine bianconera sta facendo molta fatica in questa categoria dopo la retrocessione dalla Serie B, ma ora ha assolutamente bisogno di invertire la rotta se spera di continuare a sognare il ritorno nella Serie cadetta. Ascoli-Campobasso, come seguire il match La formazione molisana, archiviato il pareggio ottenuto contro il Sestri Levante, spera di proseguire la sua Serie positiva di sette risultati utili consecutivi per scalare altre posizioni della classifica del girone B. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 30 ottobre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 256. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La, l’, latv e lodi, match dello stadio Cino e Lillo Del Duca valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di. La compagine bianconera sta facendo molta fatica in questa categoria dopo la retrocessione dallaB, ma ora ha assolutamente bisogno di invertire la rotta se spera di continuare a sognare il ritorno nellacadetta., come seguire il match La formazione molisana, archiviato il pareggio ottenuto contro il Sestri Levante, spera di proseguire la suapositiva di sette risultati utili consecutivi per scalare altre posizioni della classifica del girone B. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 30 ottobre alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport 256. Sportface.

