A New York Emilio Buttaro racconta i suoi 40anni di "incontri speciali" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Appuntamento oltre oceano per il noto giornalista di origini reggine Emilio Buttaro che racconterà i suoi 4 decenni di interviste ai giganti dello spettacolo e dello sport il prossimo 6 novembre negli Stati Uniti.L’iniziativa dal titolo “incontri speciali in 40 anni di Bel Paese”, si svolgerà Reggiotoday.it - A New York Emilio Buttaro racconta i suoi 40anni di "incontri speciali" Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Appuntamento oltre oceano per il noto giornalista di origini reggineche racconterà i4 decenni di interviste ai giganti dello spettacolo e dello sport il prossimo 6 novembre negli Stati Uniti.L’iniziativa dal titolo “in 40 anni di Bel Paese”, si svolgerà

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: A New York Emilio Buttaro racconta i suoi 40anni di "incontri speciali"; New York, il reggino Emilio Buttaro ospite di Scuola d’Italia con ‘Incontri speciali’; Matrimonio a New York, la sposa con l'abito foam di Tomo Koizumi x Emilio Pucci; Emilio’s Ballato a New York, il ristorante della nostra vita; Emilio, esperto di diritto internazionale in uno studio legale da Londra a Milano; Nasce all’interno del MoMA di New York l’Ambasz Institute, dedicato alla green architecture; Leggi >>>

New York, il reggino Emilio Buttaro ospite di Scuola d’Italia con ‘Incontri speciali’

(citynow.it)

Alla Scuola d’Italia di New York, Emilio Buttaro svela aneddoti e retroscena sui suoi incontri con personaggi iconici italiani e internazionali Il giornalista reggino Emilio Buttaro racconterà i suoi ...

Alla scuola d’Italia di New York gli “incontri speciali” del reggino Emilio Buttaro

(ilmetropolitano.it)

Tra aneddoti e retroscena, Emilio Buttaro racconterà i suoi innumerevoli incontri che ha definito come compagni di viaggio meravigliosi ...

A New York c’era lavoro per gli italiani d’America. Storie del passato tra “rimesse”, mafia e violenze

(msn.com)

Documenti, lettere e dati: il sogno di una vita nuova verso la Merica. Storie gloriose e commoventi in Italiani d'America ...

Murale di Millo a New York per sensibilizzare sull’ambiente

(ehabitat.it)

Video New York Video New York

A New York appare l’ultimo murale di Millo, un’immensa opera d’arte che intende sensibilizzare sulla questione ambientale.